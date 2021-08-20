Шведы поблагодарили Горбачева за уничтожение СССР: "Спасибо вам за Ваше предательство народа СССР!"

Поведение приезжих из Закавказья и Средней Азии в России всё чаще становится объектом общественного обсуждения. И не дают угаснуть интересу к этой теме сами же незалежники. Они, зарабатывая в нашей стране, не только пишут в соцсетях, что «Россия – террорист», но и финансируют настоящих террористов, и совершают особо тяжкие преступления

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