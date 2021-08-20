НАШ - Марафон. Атака на канал НАШ. Что везет нам Меркель? Крымская платформа (20 Августа 2021)
Опубликовано: 20 Августа 2021
Марафон. Скандалы с подготовкой ко Дню Независимости. Запуск "СП-2" в день Крымской платформы
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Обсуждаемые темы:
- Нацсовет хочет лишить канал "НАШ" лицензии
- Визит Ангелы Меркель в Украину 22 августа, сразу после встречи с Путиным;
- 23 августа состоится первый саммит "Крымской платформы";
- Ситуация в Афганистане.
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