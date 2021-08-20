Важное. Нацкорпус громит советское. Реакция Украины на события в Афганистане

Марафон. Скандалы с подготовкой ко Дню Независимости. Запуск "СП-2" в день Крымской платформы

Важное. Нацсовет подал в суд на лишение лицензии телеканала НАШ

Обсуждаемые темы:

- Нацсовет хочет лишить канал "НАШ" лицензии

- Визит Ангелы Меркель в Украину 22 августа, сразу после встречи с Путиным;

- 23 августа состоится первый саммит "Крымской платформы";

- Ситуация в Афганистане.

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