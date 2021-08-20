Можно ли спустя 30 лет сказать кто был прав в августе 91-го? Был ли шанс у ГКЧП сохранить Советский Союз? Какой могла бы быть страна сегодня, если бы не августовский путч?



Как арт-объект швейцарского художника шокировал москвичей? Почему россияне с особой избирательностью подходят к современному искусству? Нужно ли согласовывать установку так называемых инсталляций с народом?

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