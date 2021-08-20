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Место встречи. Переворот сознания 20.08.2021

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Место встречи 20.08.2021. Переворот сознания
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Место встречи - Переворот сознания (20 Августа 2021)

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Опубликовано: 20 Августа 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Можно ли спустя 30 лет сказать кто был прав в августе 91-го? Был ли шанс у ГКЧП сохранить Советский Союз? Какой могла бы быть страна сегодня, если бы не августовский путч?

Как арт-объект швейцарского художника шокировал москвичей? Почему россияне с особой избирательностью подходят к современному искусству? Нужно ли согласовывать установку так называемых инсталляций с народом?

 

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