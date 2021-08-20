Госпожа канцлер в Москве, весь мир гадает, о чем будут говорить лидеры России и Германии, но об этом событии, оказывается, ничего не слышал президент Украины. Выстрелов почти не слышно, но положение всё более военное, талибы* этой ночью объявили в Кабуле комендантский час, никто не может покидать своё жилище после девяти вечера. ООН остается, талибы выразили поддержку международной организации и попросили ее остаться в Афганистане.

*Талибан (талибы) - террористическая организация, запрещённая в РФ

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