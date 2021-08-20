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Марафон. Скандалы с подготовкой ко Дню Независимости. Запуск "СП-2" в день Крымской платформы

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Марафон. Атака на канал НАШ. Что везет нам Меркель? Крымская платформа

Обсуждаемые темы:

1. Свобода слова в Украине: Нацсовет хочет лишить лицензии НАШ

2. Интервью Зеленского о Крыме: «Украинскую власть с радостью примут в Крыму»

3. Визит Меркель к Путину.

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