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НАШ. Пятница. Вечер. О чем договорилась Меркель с Путиным? Власть против "НАШего" 20.08.2021

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НАШ 20.08.2021. Пятница. Вечер. О чем договорилась Меркель с Путиным? Власть против "НАШего"
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НАШ - Пятница. Вечер. О чем договорилась Меркель с Путиным? Власть против "НАШего" (20 Августа 2021)

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Опубликовано: 20 Августа 2021

Обсуждаемые темы:
1. Свобода слова в Украине: Нацсовет хочет лишить лицензии НАШ
2. Интервью Зеленского о Крыме: «Украинскую власть с радостью примут в Крыму»
3. Визит Меркель к Путину.

 

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