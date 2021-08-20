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Гостем нового выпуска «По-СтАриковски» стал известный писатель, поэт и журналист Александр Пелевин, лауреат премии «Национальный бестселлер» в 2021 году.

А тема – вечный вопрос о патриотизме литературы и творчества.

Писатель и (или) патриот – нужно подчеркнуть.

Или – вычеркнуть?

Смотрите онлайн Николай Стариков Александр Пелевин: я патриот, я писатель (20 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.