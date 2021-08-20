Николай Стариков - Александр Пелевин: я патриот, я писатель (20 Августа 2021)
Опубликовано: 20 Августа 2021
Ведущие: Николай Стариков
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Гостем нового выпуска «По-СтАриковски» стал известный писатель, поэт и журналист Александр Пелевин, лауреат премии «Национальный бестселлер» в 2021 году.
А тема – вечный вопрос о патриотизме литературы и творчества.
Писатель и (или) патриот – нужно подчеркнуть.
Или – вычеркнуть?
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