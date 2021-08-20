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Открытый эфир. «Кладбище империй» и очередной «шабаш» Украины 20.08.2021

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Открытый эфир 20.08.2021. «Кладбище империй» и очередной «шабаш» Украины
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Открытый эфир - «Кладбище империй» и очередной «шабаш» Украины (20 Августа 2021)

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Опубликовано: 20 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- «Кладбище империй»: позорное бегство из Афганистана буквально за один день полностью разрушило имидж и репутацию США во всем мире.

 

- «Талибан»* 2.0: российские дипломаты заявили, что талибы* даже более договороспособные, чем правительство бежавшего из страны Гани.

 

- Очередной «шабаш» Украины: 23 августа в Киеве стартует инициированный Владимиром Зеленским саммит «Крымская платформа». Кого из дорогих западных гостей ждет президент Украины? Почему Вашингтон неожиданно присылает в Незалежную министра транспорта?

 

- Как унтер-офицерская вдова: издание «Мышль Польска» опубликовала разгромную статью Анджея Щенсняка. Маститый эксперт по энергетике уверен, что «Северный Поток-2» - это не просто поражение Варшавы, а геополитическая катастрофа и очередное «предательство союзников», такое же, как в 1939 году.

 

- АрМИ-2021: 22 августа начинаются VII Армейские международные игры. В которых примут участие 277 команд из более чем 40 стран.

 

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

 

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