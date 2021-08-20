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Открытый эфир. Гуманизм не для всех и отравленные стрелы для СССР 19.08.2021

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- Как унтер-офицерская вдова: издание «Мышль Польска» опубликовала разгромную статью Анджея Щенсняка. Маститый эксперт по энергетике уверен, что «Северный Поток-2» - это не просто поражение Варшавы, а геополитическая катастрофа и очередное «предательство союзников», такое же, как в 1939 году.

- АрМИ-2021: 22 августа начинаются VII Армейские международные игры. В которых примут участие 277 команд из более чем 40 стран.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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