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Соловьёв LIVE. Потопы, смерчи, торнадо в России. Лето уходит. Закрываем купальный сезон. Так точн° 20.08.2021

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Соловьёв LIVE 20.08.2021. Потопы, смерчи, торнадо в России. Лето уходит. Закрываем купальный сезон. Так точн°
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Соловьёв LIVE - Потопы, смерчи, торнадо в России. Лето уходит. Закрываем купальный сезон. Так точн° (20 Августа 2021)

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Опубликовано: 20 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В эфире — Евгений Тишковец и шоу «Так точн°»!

- Красный климатический код угрожает человечеству! В России вновь потопы, смерчи и огненные торнадо! 
- Готовимся к смене гардероба: лето уйдет по-английски и когда наступит метеорологическая осень? 
- Закрываем купальный сезон! Где сохранится рекордная жара, а где пойдет первый снег и ударят заморозки?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Потопы, смерчи, торнадо в России. Лето уходит. Закрываем купальный сезон. Так точн° (20 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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