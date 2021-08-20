«Веселые и такие трусливые»: Соловьев о комиках, вставших на защиту Мирзализаде и судьбе русофобов

Запрет на въезд для русофобов. Заговор против СССР. Расправы талибов* в Кабуле. Спецэфир

Навальный: отравление, которого не было. Эксклюзив. Проект «Пациент». Часть 1

В эфире — Евгений Тишковец и шоу «Так точн°»!

- Красный климатический код угрожает человечеству! В России вновь потопы, смерчи и огненные торнадо!

- Готовимся к смене гардероба: лето уйдет по-английски и когда наступит метеорологическая осень?

- Закрываем купальный сезон! Где сохранится рекордная жара, а где пойдет первый снег и ударят заморозки?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Потопы, смерчи, торнадо в России. Лето уходит. Закрываем купальный сезон. Так точн° (20 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.