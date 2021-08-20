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Константин Сёмин. Россия молодеет. Гробы дорожают. Игры олигархов. Галопом по Европам 20.08.2021

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Константин Сёмин 20.08.2021. Россия молодеет. Гробы дорожают. Игры олигархов. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Россия молодеет. Гробы дорожают. Игры олигархов. Галопом по Европам (20 Августа 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 20 Августа 2021

В этом выпуске:
- По данным Росстата, во втором квартале количество пенсионеров сократилось на 243 тысячи человек;
- Банки с начала года удвоили прибыль;
- Московский арбитраж занял сторону Роскомнадзора в его иске к Гугл по вопросу об ограничения доступа к ряду роликов;
- В Пермском крае - режим ЧС из-за засухи;
- Памфилова обвинила КПРФ в сдаче идеологии в аренду олигархам;
- Новая яхта олигарха Рыболовлева за 20 миллионов долларов выиграла парусную регату Ролекс;
- За время пандемии жилье дорожало не только в России, но и по миру;
- Крупнейший в мире автопроизводитель - Тойота сократит выпуск машин на 40 процентов из-за дефицита чипов;
- На июньской встрече с Байденом Путин отказался признать Среднюю Азию зоной американских интересов;
- Китайским МИД призвал не давить на Афганистан и не превращать его в площадку для противоборства держав;
- Немецкая разведка БНД — под прицелом критики за то, что проморгала талибов;
- Парламент Ирака расследует деятельность компаний Дженерал Электрик и Сименс;
- В августе в России подорожали гробы и кресты.

 

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