В этом выпуске:

- По данным Росстата, во втором квартале количество пенсионеров сократилось на 243 тысячи человек;

- Банки с начала года удвоили прибыль;

- Московский арбитраж занял сторону Роскомнадзора в его иске к Гугл по вопросу об ограничения доступа к ряду роликов;

- В Пермском крае - режим ЧС из-за засухи;

- Памфилова обвинила КПРФ в сдаче идеологии в аренду олигархам;

- Новая яхта олигарха Рыболовлева за 20 миллионов долларов выиграла парусную регату Ролекс;

- За время пандемии жилье дорожало не только в России, но и по миру;

- Крупнейший в мире автопроизводитель - Тойота сократит выпуск машин на 40 процентов из-за дефицита чипов;

- На июньской встрече с Байденом Путин отказался признать Среднюю Азию зоной американских интересов;

- Китайским МИД призвал не давить на Афганистан и не превращать его в площадку для противоборства держав;

- Немецкая разведка БНД — под прицелом критики за то, что проморгала талибов;

- Парламент Ирака расследует деятельность компаний Дженерал Электрик и Сименс;

- В августе в России подорожали гробы и кресты.

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