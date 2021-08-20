Звезда LIVE. Афганистан: кто виноват и что делать 18.08.2021

Автор и ведущий программы «Открытый эфир» на телеканале Звезда Алексей Гудошников подробно рассмотрит рассекреченные документы архива ФСБ об испытаниях биооружия Японии на советских гражданах. Встречаемся с гостями прямого эфира на площадке Звезда#LIVE в 20:00. Будет интересно!

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