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Звезда LIVE. Отряд 731. Забытые преступления 20.08.2021

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Звезда LIVE 20.08.2021. Отряд 731. Забытые преступления
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Звезда LIVE - Отряд 731. Забытые преступления (20 Августа 2021)

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Опубликовано: 20 Августа 2021

Автор и ведущий программы «Открытый эфир» на телеканале Звезда Алексей Гудошников подробно рассмотрит рассекреченные документы архива ФСБ об испытаниях биооружия Японии на советских гражданах. Встречаемся с гостями прямого эфира на площадке Звезда#LIVE в 20:00. Будет интересно!

 

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