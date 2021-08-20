С началом 2021 года за решениями Совета национальной безопасности и обороны, которые принимаются каждую пятницу, наблюдает вся страна. За это время в санкционный список СНБО попали десятки людей, а также были приняты десятки решений. Каждый раз обсуждение этих решений происходило в студии «свободы слова Савика Шустера» – и вот самое важное из них.

Смотрите онлайн Свобода слова Савика Шустера Санкции СНБО: самое важное (20 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.