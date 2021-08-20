Соловьёв LIVE - Дождя не будет. Прощание фрау Меркель. Инсценировка Навального. Спецэфир (20 Августа 2021)
Опубликовано: 20 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Веселые и такие трусливые»: Соловьев о комиках, вставших на защиту Мирзализаде и судьбе русофобов
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Мы в эфире со специальным выпуском! В студии — Сергей Карнаухов, на связи — Александр Сосновский.
СРОЧНО: «Дождь» признали внесли в список СМИ-иноагентов.
Также обсудим состоявшуюся сегодня встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель.
И, конечно, не обойдём стороной годовщину отравления Навального, которого не было.
Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Дождя не будет. Прощание фрау Меркель. Инсценировка Навального. Спецэфир (20 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.