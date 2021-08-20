«Веселые и такие трусливые»: Соловьев о комиках, вставших на защиту Мирзализаде и судьбе русофобов

Запрет на въезд для русофобов. Заговор против СССР. Расправы талибов* в Кабуле. Спецэфир

Навальный: отравление, которого не было. Эксклюзив. Проект «Пациент». Часть 1

Потопы, смерчи, торнадо в России. Лето уходит. Закрываем купальный сезон. Так точн°

Мы в эфире со специальным выпуском! В студии — Сергей Карнаухов, на связи — Александр Сосновский.

СРОЧНО: «Дождь» признали внесли в список СМИ-иноагентов.

Также обсудим состоявшуюся сегодня встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель.

И, конечно, не обойдём стороной годовщину отравления Навального, которого не было.

Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Дождя не будет. Прощание фрау Меркель. Инсценировка Навального. Спецэфир (20 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.