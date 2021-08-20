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Соединенные Штаты в минувшее воскресенье заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана, пишет во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников издания, соответствующее решение было принято лично министром финансов США Джанет Йеллен и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами (входит в состав минфина). В дискуссиях по данному вопросу также участвовали представители госдепартамента США, тогда как Белый дом "следил за развитием событий", утверждает газета.

"Любые активы Центрального банка, которое имеет правительство Афганистана в Соединенных Штатах, будут недоступны для "Талибана"*, - цитирует газета неназванного представителя американской администрации, знакомого с данным решением.

*Талибан (талибы) - террористическая организация, запрещённая в РФ

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