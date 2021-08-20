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Политическая Россия. США не только вывели войска из Афгана, но и украли у афганцев $10 млрд 20.08.2021

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Политическая Россия 20.08.2021. США не только вывели войска из Афгана, но и украли у афганцев $10 млрд
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Политическая Россия - США не только вывели войска из Афгана, но и украли у афганцев $10 млрд (20 Августа 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 20 Августа 2021

Соединенные Штаты в минувшее воскресенье заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана, пишет во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

 

По информации собеседников издания, соответствующее решение было принято лично министром финансов США Джанет Йеллен и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами (входит в состав минфина). В дискуссиях по данному вопросу также участвовали представители госдепартамента США, тогда как Белый дом "следил за развитием событий", утверждает газета. 

 

"Любые активы Центрального банка, которое имеет правительство Афганистана в Соединенных Штатах, будут недоступны для "Талибана"*, - цитирует газета неназванного представителя американской администрации, знакомого с данным решением. 

 

*Талибан (талибы) - террористическая организация, запрещённая в РФ

 

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