Блогер из Москвы Егор Чернов на видео перевернул лотки пожилой женщины, торгующей овощами из огорода рядом с дорогой. Подросток практически довёл продавщицу до слёз и пообещал, что поступит так снова. Но это не первый раз, когда молодой человек устраивает противоречивые перформансы.

Начиная с 18 августа в телеграм-каналах и сообществах во «ВКонтакте» распространилось видео, на котором московский пранкер Егор Чернов переворачивает стойку с товаром продавщицы в возрасте, торгующей у дороги. Оригинал ролика был размещён на ютуб-канале парня под названием Egor Chernov.

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