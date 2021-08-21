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Соловьёв LIVE. «Вонючая субстанция внутри России»: Баранец о блогерах, снимающих агрессивные ролики ради хайпа 21.08.2021

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Соловьёв LIVE 21.08.2021. «Вонючая субстанция внутри России»: Баранец о блогерах, снимающих агрессивные ролики ради хайпа
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Соловьёв LIVE - «Вонючая субстанция внутри России»: Баранец о блогерах, снимающих агрессивные ролики ради хайпа (21 Августа 2021)

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Опубликовано: 21 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Блогер из Москвы Егор Чернов на видео перевернул лотки пожилой женщины, торгующей овощами из огорода рядом с дорогой. Подросток практически довёл продавщицу до слёз и пообещал, что поступит так снова. Но это не первый раз, когда молодой человек устраивает противоречивые перформансы.

 

Начиная с 18 августа в телеграм-каналах и сообществах во «ВКонтакте» распространилось видео, на котором московский пранкер Егор Чернов переворачивает стойку с товаром продавщицы в возрасте, торгующей у дороги. Оригинал ролика был размещён на ютуб-канале парня под названием Egor Chernov.

 

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