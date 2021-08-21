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Политическая Россия. Роль Турции в росте русофобии в Средней Азии 21.08.2021

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Политическая Россия 21.08.2021. Роль Турции в росте русофобии в Средней Азии
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Политическая Россия - Роль Турции в росте русофобии в Средней Азии (21 Августа 2021)

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Опубликовано: 21 Августа 2021

Огуз Доган – так зовут одного из идейных вдохновителей роста русофобии в Средней Азии. Доган – гражданин Турции, который много лет прилагал усилия к тому, чтобы в бывших советских республиках росла ненависть к русскому языку и его носителям. И череда свежих русофобских скандалов в Казахстане, Узбекистане и Киргизии показывает, что Доган и другие турецкие эмиссары – добились желаемого

 

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