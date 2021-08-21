США не только вывели войска из Афгана, но и украли у афганцев $10 млрд

Огуз Доган – так зовут одного из идейных вдохновителей роста русофобии в Средней Азии. Доган – гражданин Турции, который много лет прилагал усилия к тому, чтобы в бывших советских республиках росла ненависть к русскому языку и его носителям. И череда свежих русофобских скандалов в Казахстане, Узбекистане и Киргизии показывает, что Доган и другие турецкие эмиссары – добились желаемого

Смотрите онлайн Политическая Россия Роль Турции в росте русофобии в Средней Азии (21 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.