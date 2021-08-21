Король говорит: только в «Центральном телевидении» Филипп Киркоров ответил на все хейты этого лета.



Как изменит мир новый афганский излом? И смогут ли остановить запрещенную в России террористическую организацию «Талибан» границы бывшего СССР?

Украина снова в большой игре. Как в афганском зеркале киевские политики увидели свою судьбу? Почему визит Меркель и встреча с Байденом не сулит Зеленскому ничего хорошего?

Певица МакSим и ее чудесное возвращение практически с того света. Как ей удалось победить почти саму смерть?

Несколько лет сатанисты-каннибалы охотились на российских туристов, чтобы убить, а затем съесть. Почему им так долго удавалось оставаться на свободе? И как распознать свидетелей этой страшной секты?

Страшные пожары и ужасные наводнения этого лета. Неужели это не предвестники апокалипсиса, а сама катастрофа, которая уже началась?

Мучное — вредно, жир — настоящее зло, сахар – белая смерть, а что, если все это ложь? Зачем уже много лет нас учат бояться еды? И кто стоял у истоков невероятного всемирного обмана, который длится уже десятки лет?

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