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Центральное телевидение 21.08.2021

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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым 21.08.2021
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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым (21 Августа 2021)

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Центральное телевидение
Центральное телевидение
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Опубликовано: 22 Августа 2021

Ведущие: Вадим Такменёв

Король говорит: только в «Центральном телевидении» Филипп Киркоров ответил на все хейты этого лета.

Как изменит мир новый афганский излом? И смогут ли остановить запрещенную в России террористическую организацию «Талибан» границы бывшего СССР?
Украина снова в большой игре. Как в афганском зеркале киевские политики увидели свою судьбу? Почему визит Меркель и встреча с Байденом не сулит Зеленскому ничего хорошего?
Певица МакSим и ее чудесное возвращение практически с того света. Как ей удалось победить почти саму смерть?
Несколько лет сатанисты-каннибалы охотились на российских туристов, чтобы убить, а затем съесть. Почему им так долго удавалось оставаться на свободе? И как распознать свидетелей этой страшной секты?
Страшные пожары и ужасные наводнения этого лета. Неужели это не предвестники апокалипсиса, а сама катастрофа, которая уже началась?
Мучное — вредно, жир — настоящее зло, сахар – белая смерть, а что, если все это ложь? Зачем уже много лет нас учат бояться еды? И кто стоял у истоков невероятного всемирного обмана, который длится уже десятки лет?

 

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