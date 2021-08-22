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Соловьёв LIVE. Агония иноагентов. Конец США в Афганистане. Прощальная гастроль Меркель 21.08.2021

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Соловьёв LIVE 21.08.2021. Агония иноагентов. Конец США в Афганистане. Прощальная гастроль Меркель
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Соловьёв LIVE - Агония иноагентов. Конец США в Афганистане. Прощальная гастроль Меркель (21 Августа 2021)

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Опубликовано: 22 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск!

 

– О статусе иноагента длятелеканала «Дождь»*
– Дмитрий Жирнов — Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Афганистане о ситуации в стране
– Дмитрий Саймс о провале политики США в Афганистане
– Корреспондент RT Алексей Репин об иностранном финансировании «Дождя»*
– Николай Стариков: «Дождь»* был создан как инструмент недопущения Путина к власти
– Александр Сосновский о прощальном визите Меркель
– Владимир Корнилов: новая партия безумия на Украине

 

*СМИ, выполняющее функции иноагента

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Агония иноагентов. Конец США в Афганистане. Прощальная гастроль Меркель (21 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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