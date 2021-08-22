Соловьёв LIVE - Агония иноагентов. Конец США в Афганистане. Прощальная гастроль Меркель (21 Августа 2021)
Опубликовано: 22 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск!
– О статусе иноагента длятелеканала «Дождь»*
– Дмитрий Жирнов — Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Афганистане о ситуации в стране
– Дмитрий Саймс о провале политики США в Афганистане
– Корреспондент RT Алексей Репин об иностранном финансировании «Дождя»*
– Николай Стариков: «Дождь»* был создан как инструмент недопущения Путина к власти
– Александр Сосновский о прощальном визите Меркель
– Владимир Корнилов: новая партия безумия на Украине
*СМИ, выполняющее функции иноагента
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