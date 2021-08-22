«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск!

– О статусе иноагента длятелеканала «Дождь»*

– Дмитрий Жирнов — Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Афганистане о ситуации в стране

– Дмитрий Саймс о провале политики США в Афганистане

– Корреспондент RT Алексей Репин об иностранном финансировании «Дождя»*

– Николай Стариков: «Дождь»* был создан как инструмент недопущения Путина к власти

– Александр Сосновский о прощальном визите Меркель

– Владимир Корнилов: новая партия безумия на Украине

*СМИ, выполняющее функции иноагента

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Агония иноагентов. Конец США в Афганистане. Прощальная гастроль Меркель (21 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.