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Время в 21:00 21.08.2021

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Время в 21:00 21.08.2021
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Время в 21:00 (21 Августа 2021)

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Опубликовано: 22 Августа 2021

Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород на торжества в честь 800-летия города; Владимир Путин провел встречу в Кремле с президентом Казахстана; Афганистан стал одной из главных тем телефонного разговора Владимира Путина с президентом Турции; представитель политического офиса движения "Талибан" посетил российскую дипмиссию.

 

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