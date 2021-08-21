Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород на торжества в честь 800-летия города; Владимир Путин провел встречу в Кремле с президентом Казахстана; Афганистан стал одной из главных тем телефонного разговора Владимира Путина с президентом Турции; представитель политического офиса движения "Талибан" посетил российскую дипмиссию.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (21 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.