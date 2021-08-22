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Соловьёв LIVE. Путин встречается с Шойгу и Лавровым. Важные заявления. День Флага России. Прямой эфир 22.08.2021

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Соловьёв LIVE 22.08.2021. Путин встречается с Шойгу и Лавровым. Важные заявления. День Флага России. Прямой эфир
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Соловьёв LIVE - Путин встречается с Шойгу и Лавровым. Важные заявления. День Флага России. Прямой эфир (22 Августа 2021)

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Опубликовано: 22 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы в эфире со специальным выпуском. В студии - Сергей Карнаухов

Путин встречается с Шойгу и Лавровым

Сегодня мы отмечаем День флага. О нашем главном государственном символе поговорим в стриме, так же следим за концертом на Поклонной горе в Москве.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Путин встречается с Шойгу и Лавровым. Важные заявления. День Флага России. Прямой эфир (22 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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