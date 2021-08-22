Дождя не будет. Прощание фрау Меркель. Инсценировка Навального. Спецэфир

Ошеломляющее интервью! Захарова о следе Британии в деле Навального и признании "Дождя" иноагентом

Мы в эфире со специальным выпуском. В студии - Сергей Карнаухов

Путин встречается с Шойгу и Лавровым

Сегодня мы отмечаем День флага. О нашем главном государственном символе поговорим в стриме, так же следим за концертом на Поклонной горе в Москве.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Путин встречается с Шойгу и Лавровым. Важные заявления. День Флага России. Прямой эфир (22 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.