Соловьёв LIVE - Путин встречается с Шойгу и Лавровым. Важные заявления. День Флага России. Прямой эфир (22 Августа 2021)
Опубликовано: 22 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Мы в эфире со специальным выпуском. В студии - Сергей Карнаухов
Путин встречается с Шойгу и Лавровым
Сегодня мы отмечаем День флага. О нашем главном государственном символе поговорим в стриме, так же следим за концертом на Поклонной горе в Москве.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Путин встречается с Шойгу и Лавровым. Важные заявления. День Флага России. Прямой эфир (22 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.