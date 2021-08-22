Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Итоги недели с Ирадой Зейналовой 22.08.2021

  1. Главная
  2. НТВ
  3. Итоги недели с Ирадой Зейналовой
Итоги недели с Ирадой Зейналовой 22.08.2021
22.08.2021 04.07.2021 27.06.2021 20.06.2021 13.06.2021 06.06.2021 30.05.2021 23.05.2021 16.05.2021 02.05.2021
Еще

Итоги недели с Ирадой Зейналовой (22 Августа 2021)

64 просмотра
3
0
Поделиться
Итоги недели с Ирадой Зейналовой
Итоги недели с Ирадой Зейналовой
Подписаться

Опубликовано: 22 Августа 2021

Ведущие: Ирада Зейналова

У прогресса всегда есть двигатель, у событий топливо. Шестеренки происходящего всегда пытается кто-то подкрутить. Авторы программы будут пытаться разобраться, кто и куда хочет рулить этим миром и насколько нам по пути. Самые важные и обсуждаемые темы и проблемы, мощнейшие репортажи с места событий и подробный анализ событий от ведущей Ирады Зейналовой. Вместе разбираемся, что происходит и к чему это приведёт.

 

Смотрите онлайн Итоги недели с Ирадой Зейналовой (22 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Итоги недели с Ирадой Зейналовой 22.08.2021Николай Стариков. В прямом эфире. Ответы на вопросы 22.08.2021Новости недели с Юрием Подкопаевым 22.08.2021Соловьёв LIVE. Путин встречается с Шойгу и Лавровым. Важные заявления. День Флага России. Прямой эфир 22.08.2021Еврозона 22.08.2021Армен Гаспарян. Морковный фреш в награду за дождливую смелость и новые откровения Чубайса 22.08.2021Время в 21:00 21.08.2021Соловьёв LIVE. Агония иноагентов. Конец США в Афганистане. Прощальная гастроль Меркель 21.08.2021Центральное телевидение 21.08.2021Вести в 20:00 21.08.2021Время Белковского. Годовщина отравления Навального. Дождь - иноагент. Выборы. Афган 21.08.2021Код доступа с Юлией Латыниной 21.08.2021Анатолий Шарий. На самом деле никаких санкций нет 21.08.2021Задело. Фантазия Зеленского о Крыме из параллельной реальности 21.08.2021Армен Гаспарян. Откровения Тихановской, неполноценная платформа Зе, казахстанская скорость и эстонский праздник 21.08.2021

Все ток-шоу