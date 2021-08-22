Соловьёв LIVE - Политический сигнал. Талибы обратились за помощью к России. Эксклюзив (22 Августа 2021)
Опубликовано: 22 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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МИРОВОЙ ЭКСКЛЮЗИВ Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в прямом эфире СоловьёвLive зачитывает обращение политпредставителя Талибана* к представителям власти в Панджшере предложение о политическом соглашении
*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена
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