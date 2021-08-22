Всюду, где раскинулись наши леса и поля, сегодня чествуют государственный флаг, началось всё с Дальнего Востока, на Сахалине триколор развернули покоряющие холодные волны Охотского моря серфингисты. В Южно-Сахалинске в это время горожане наслаждались концертом на центральной площади города. Активисты вывесили флаг в бухте Поспелова, но сначала в одном из любимейших мест отдыха горожан как следует прибрались.

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