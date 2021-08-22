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Главное с Ольгой Беловой 22.08.2021

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Главное с Ольгой Беловой 22.08.2021
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Главное с Ольгой Беловой (22 Августа 2021)

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Главное с Ольгой Беловой
Главное с Ольгой Беловой
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Опубликовано: 22 Августа 2021

Ведущие: Ольга Белова

Что бы сейчас не говорил Джо Байден, как бы ни пытался уверить всех, что так и было задумано, что это плановый вывод войск из Афганистана и американцы никогда не предполагали там строительства государства, все понимают, что это позорное пятно в истории Штатов и отмыться от такого не получится. Ужас ситуации сейчас, кажется, понимают все, кроме самих американцев.

 

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