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«Выливать помои - это не свобода слова, это свобода помойки. И человек, который за это отвечает, он называется заведующий помойки, а не главный редактор серьезного журналистского предприятия»: президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс о редакционной политике радиостанции «Эхо Москвы» в эфире СоловьёвLive

*СМИ, выполняющее функции иноагента

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Информационная помойка»: Дмитрий Саймс о инфополитике "Эхо Москвы" и судьбе телеканала "Дождь"* (22 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.