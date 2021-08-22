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Соловьёв LIVE. «Информационная помойка»: Дмитрий Саймс о инфополитике "Эхо Москвы" и судьбе телеканала "Дождь"* 22.08.2021

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Соловьёв LIVE 22.08.2021. «Информационная помойка»: Дмитрий Саймс о инфополитике "Эхо Москвы" и судьбе телеканала "Дождь"*
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Соловьёв LIVE - «Информационная помойка»: Дмитрий Саймс о инфополитике "Эхо Москвы" и судьбе телеканала "Дождь"* (22 Августа 2021)

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Опубликовано: 22 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Выливать помои - это не свобода слова, это свобода помойки. И человек, который за это отвечает, он называется заведующий помойки, а не главный редактор серьезного журналистского предприятия»: президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс о редакционной политике радиостанции «Эхо Москвы» в эфире СоловьёвLive

 

*СМИ, выполняющее функции иноагента

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Информационная помойка»: Дмитрий Саймс о инфополитике "Эхо Москвы" и судьбе телеканала "Дождь"* (22 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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