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Вести в 20:00. Воскресный выпуск 22.08.2021

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Вести в 20:00 22.08.2021. Воскресный выпуск
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Вести в 20:00 - Воскресный выпуск (22 Августа 2021)

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Опубликовано: 22 Августа 2021

Афганистан в руках Талибов*. Байден не хочет признавать позорное бегство. Союзники открыто говорят об унижении Америки. Как теперь с этим жить миру? Немецкая пресса ищет подвох в букете Путина для Меркель. Несмотря на прощальный визит канцлера в день визита Байден объявляет о новых санкциях против Северного потока, который Меркель не сдала. В Якутии произошел перелом в борьбе с пожарами. Как исполняются поручения президента.

 

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

 

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