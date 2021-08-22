Афганистан в руках Талибов*. Байден не хочет признавать позорное бегство. Союзники открыто говорят об унижении Америки. Как теперь с этим жить миру? Немецкая пресса ищет подвох в букете Путина для Меркель. Несмотря на прощальный визит канцлера в день визита Байден объявляет о новых санкциях против Северного потока, который Меркель не сдала. В Якутии произошел перелом в борьбе с пожарами. Как исполняются поручения президента.

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

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