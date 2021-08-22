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Добров в эфире 22.08.2021

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Добров в эфире (22 Августа 2021)

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Опубликовано: 22 Августа 2021

Ведущие: Андрей Добров

Первая неделя при талибах* так и не дала ответа вопрос, действительно ли они сменили имидж или это демоверсия, срок действия которой ограничен? Аэропорт Кабула до сих пор закрыт для гражданских рейсов, но в Афганистане работают специальные корреспонденты РЕН ТВ. Местные рассказывают о новой жизни, где закрываются салоны красоты, вводится новый дресс-код, джинсы отныне под запретом, паранджа для женщин теперь тоже обязательна. Но следят за этим не очень строго, поэтому на улицах относительно спокойно.

 

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

 

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