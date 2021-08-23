Утренний разворот - Саша и Таня. Кира Ярмыш. Тихон Дзядко. Соня Гройсман (23 Августа 2021)
Опубликовано: 23 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Майерс и Соломин. Памфилова. Жириновский. Емельянов. Иноземцев 20.08.2021
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В эфире Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.
Ася Рак, экономический обозреватель
Калой Ахильгов, адвокат
Тихон Дзядко, главный редактор телеканала, Денис Катаев, ведущий телеканала “Дождь” (признан иностранным агентом)
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального
Соня Гройсман, журналистка, признанная российскими властями иностранным агентом
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