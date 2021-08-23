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Утренний разворот. Саша и Таня. Кира Ярмыш. Тихон Дзядко. Соня Гройсман 23.08.2021

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Утренний разворот 23.08.2021. Саша и Таня. Кира Ярмыш. Тихон Дзядко. Соня Гройсман
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Утренний разворот - Саша и Таня. Кира Ярмыш. Тихон Дзядко. Соня Гройсман (23 Августа 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 23 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.
Ася Рак, экономический обозреватель
Калой Ахильгов, адвокат

Тихон Дзядко, главный редактор телеканала, Денис Катаев, ведущий телеканала “Дождь”  (признан иностранным агентом) 

Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

Соня Гройсман, журналистка, признанная российскими властями иностранным агентом

 

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