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Место встречи. Проторенная тропа 23.08.2021

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Место встречи 23.08.2021. Проторенная тропа
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Место встречи - Проторенная тропа (23 Августа 2021)

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Опубликовано: 23 Августа 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Чем завершились прощальные турне Ангелы Меркель в Москву и Киев? Зачем Владимир Зеленский позвал иностранцев обсуждать Крым? И чем обидел Украину британский режиссер?
Почему у знаменитых родителей такие талантливые дети? И зачем артисты зарабатывают и пиарятся на своих дочках-сыночках?

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