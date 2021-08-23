Место встречи - Проторенная тропа (23 Августа 2021)
Опубликовано: 23 Августа 2021
Ведущие: Андрей Норкин
Еще
Чем завершились прощальные турне Ангелы Меркель в Москву и Киев? Зачем Владимир Зеленский позвал иностранцев обсуждать Крым? И чем обидел Украину британский режиссер?
Почему у знаменитых родителей такие талантливые дети? И зачем артисты зарабатывают и пиарятся на своих дочках-сыночках?
Смотрите онлайн Место встречи Проторенная тропа (23 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.