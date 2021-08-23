США не только вывели войска из Афгана, но и украли у афганцев $10 млрд

Готовность предоставить авиацию для вывоза афганского персонала США в другие страны вежливо выразила Россия. С одной стороны, это корректное предложение находится полностью в рамках международного права. С другой же стороны, оно звучит откровенно издевательски, поскольку акцентирует внимание на геополитической импотенции «гегемона»

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