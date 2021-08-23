Политическая Россия - ЧТО??? Спектакль об убийце детей в театре Российской Армии (23 Августа 2021)
Опубликовано: 23 Августа 2021
Еще
Очередную омерзительную выходку устроила недавно российская либерда от «культурки». Обнаглевшие креаклы протащили в Центральный Академический театр Российской армии спектакль о… казанском убийце детей Ильназе Галявиеве. Причём уравняли преступника с литературным героем Родионом Раскольниковым
Смотрите онлайн Политическая Россия ЧТО??? Спектакль об убийце детей в театре Российской Армии (23 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.