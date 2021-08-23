Зарабатывают в России и ненавидят нашу страну

США не только вывели войска из Афгана, но и украли у афганцев $10 млрд

Роль Турции в росте русофобии в Средней Азии

Очередную омерзительную выходку устроила недавно российская либерда от «культурки». Обнаглевшие креаклы протащили в Центральный Академический театр Российской армии спектакль о… казанском убийце детей Ильназе Галявиеве. Причём уравняли преступника с литературным героем Родионом Раскольниковым

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