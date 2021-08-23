В Киеве стартовал саммит “Крымская платформа”. Своих представителей туда направили 45 государств. Зачем Зеленский придумал такой формат? Кто и как намерен обсуждать судьбу Крыма без Крыма? Какие страны представят их лидеры, а кто из самых рьяных партнеров Украины отправил на саммит малоизвестных чиновников? И почему, к примеру, Великобританию представит именно министр обороны? Какие военные планы против полуострова будут обсуждать участники “Крымской платформы”? И почему эксперты уверены, что основная цель Зеленского - это пиар себя любимого? Большое обсуждение в авторском стриме ведущего ток-шоу “Открытый эфир” на телеканале “Звезда” Николая Матвеева.

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