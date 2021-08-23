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Соловьёв LIVE. Крымский провал Украины. День Ангелы. Путин расставил приоритеты. Стена Сосновского 23.08.2021

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Соловьёв LIVE 23.08.2021. Крымский провал Украины. День Ангелы. Путин расставил приоритеты. Стена Сосновского
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Соловьёв LIVE - Крымский провал Украины. День Ангелы. Путин расставил приоритеты. Стена Сосновского (23 Августа 2021)

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Опубликовано: 23 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В эфире — «Стена Сосновского»! 

- Крымский провал Украины
- День Ангелы
- Путин расставил приоритеты

Поговорим об этом с нашими экспертами: Михаил Погребинский, Армен Гаспарян, Константин Кнырик, Борис Якеменко.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Крымский провал Украины. День Ангелы. Путин расставил приоритеты. Стена Сосновского (23 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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