Соловьёв LIVE - Крымский провал Украины. День Ангелы. Путин расставил приоритеты. Стена Сосновского (23 Августа 2021)
Опубликовано: 23 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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В эфире — «Стена Сосновского»!
- Крымский провал Украины
- День Ангелы
- Путин расставил приоритеты
Поговорим об этом с нашими экспертами: Михаил Погребинский, Армен Гаспарян, Константин Кнырик, Борис Якеменко.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Крымский провал Украины. День Ангелы. Путин расставил приоритеты. Стена Сосновского (23 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.