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Полный контакт. Провал «Крымской платформы». Ультиматум Талибана*. Кризис компетентности в США 24.08.2021

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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 24.08.2021. Провал «Крымской платформы». Ультиматум Талибана*. Кризис компетентности в США
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым - Провал «Крымской платформы». Ультиматум Талибана*. Кризис компетентности в США (24 Августа 2021)

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Опубликовано: 24 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро!  Устанавливаем «Полный контакт»! Владимир Соловьёв и самые уважаемые эксперты страны на протяжении четырёх часов! Присоединяйтесь! 

 

*Талибан - запрещенная в России террористическая организация

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Провал «Крымской платформы». Ультиматум Талибана*. Кризис компетентности в США (24 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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