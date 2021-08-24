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Полный контакт с Владимиром Соловьевым

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Полный контакт. Предательство русского мира. Немецкая шпиономания. Эскалация на Ближнем Востоке 12.08.2021

Полный контакт. Экспансия Талибана* 2.0. США в политическом нокауте. Коллапс в Афганистане 18.08.2021

Полный контакт. Крах ГКЧП: 30 лет спустя. Закон против русофобов. Американский «Голос» 19.08.2021

Доброе утро! Устанавливаем «Полный контакт»! Владимир Соловьёв и самые уважаемые эксперты страны на протяжении четырёх часов! Присоединяйтесь!

*Талибан - запрещенная в России террористическая организация

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Провал «Крымской платформы». Ультиматум Талибана*. Кризис компетентности в США (24 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.