В рамках празднования 30-летия независимости Украины пройдет более 150 мероприятий по всей стране. Ведь 30 лет независимости – это действительно знаковое событие, которое невозможно вместить в узкие рамки формальных торжеств. Потому что Украина – молодая страна с многовековой историей.

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