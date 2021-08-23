Смотрите в этом выпуске: на форуме "Армия-2021" собрались тысячи гостей со всего мира; в "Единой России" обсудили инициативы президента по выплатам военнослужащим и пенсионерам; на видеосаммите лидеров стран ОДКБ обсуждали ситуацию в Афганистане; в Чечне вспоминают первого президента республики Ахмата Кадырова; свою программу представила сравнительно молодая партия «Новые люди»; на Чеховском фестивале показали пьесу русского классика на итальянском языке.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (23 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.