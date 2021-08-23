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Открытый эфир. Старт АрМИ-2021 и уйти «по-американски» 23.08.2021

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Открытый эфир 23.08.2021. Старт АрМИ-2021 и уйти «по-американски»
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Открытый эфир - Старт АрМИ-2021 и уйти «по-американски» (23 Августа 2021)

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Опубликовано: 24 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Стартовали 7-е Армейские международные игры. Почему АрМИ-2021 - это больше, чем состязание? Танки, самолеты, артиллерия – что увидят гости крупнейших военных соревнований?

 

- Уйти по-американски. Тяжелые выводы. Как уходящая армия США оставила талибам* оружие, технику и боеприпасы на миллиарды долларов?

 

- Платформенное безобразие. Почему главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опять угрожает Украине «полномасштабным российским вторжением»? И тогда как быть с утверждениями о якобы уже состоявшемся «нападении Москвы», которые в Киеве повторяют уже 7 лет?


* Талибы, «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

 

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