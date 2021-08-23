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Между тем. Прощальный визит Меркель 23.08.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 23.08.2021. Прощальный визит Меркель
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Между тем с Наталией Метлиной - Прощальный визит Меркель (23 Августа 2021)

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Опубликовано: 24 Августа 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Как итоги визита канцлера ФРГ повлияют в дальнейшем на российско-германские отношения? Будет ли продолжать прагматичную политику Ангелы Меркель ее преемник? Почему канцлер не поехала на организованную Киевом «Крымскую платформу»? И что в предложениях Меркель насторожило Зеленского?

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