Между тем с Наталией Метлиной

Между тем. Афганистан: чем грозит победа «Талибана»* 16.08.2021

Между тем. COVID-19: планы на осень 19.08.2021

Как итоги визита канцлера ФРГ повлияют в дальнейшем на российско-германские отношения? Будет ли продолжать прагматичную политику Ангелы Меркель ее преемник? Почему канцлер не поехала на организованную Киевом «Крымскую платформу»? И что в предложениях Меркель насторожило Зеленского?

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