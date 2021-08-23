Между тем с Наталией Метлиной - Прощальный визит Меркель (23 Августа 2021)
Опубликовано: 24 Августа 2021
Ведущие: Наталья Метлина
Еще
Как итоги визита канцлера ФРГ повлияют в дальнейшем на российско-германские отношения? Будет ли продолжать прагматичную политику Ангелы Меркель ее преемник? Почему канцлер не поехала на организованную Киевом «Крымскую платформу»? И что в предложениях Меркель насторожило Зеленского?
Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной Прощальный визит Меркель (23 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.