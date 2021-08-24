США так ничему и не научились в Афганистане

В очередном выпуске «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о так называемой «Крымской платформе», а также о том, что же на самом деле происходит в Афганистане сегодня.

* Талибан – террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации

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