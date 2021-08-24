Николай Стариков - «Крымская платформа» и что происходит Афганистане (24 Августа 2021)
Опубликовано: 24 Августа 2021
Ведущие: Николай Стариков
Еще
В очередном выпуске «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о так называемой «Крымской платформе», а также о том, что же на самом деле происходит в Афганистане сегодня.
* Талибан – террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации
Смотрите онлайн Николай Стариков «Крымская платформа» и что происходит Афганистане (24 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.