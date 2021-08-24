Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. «Крымская платформа» и что происходит Афганистане 24.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 24.08.2021. «Крымская платформа» и что происходит Афганистане
24.08.2021 23.08.2021 22.08.2021 20.08.2021 19.08.2021 18.08.2021 17.08.2021 15.08.2021 14.08.2021 13.08.2021
Еще

Николай Стариков - «Крымская платформа» и что происходит Афганистане (24 Августа 2021)

27 просмотров
1
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 24 Августа 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о так называемой «Крымской платформе», а также о том, что же на самом деле происходит в Афганистане сегодня.

 

* Талибан – террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации

 

Смотрите онлайн Николай Стариков «Крымская платформа» и что происходит Афганистане (24 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Специальный репортаж. Афганская рулетка 23.08.2021Перший Незалежний. Торжественное заседание Верховной Рады Украины в честь Дня Независимости Украины 24.08.2021Николай Стариков. «Крымская платформа» и что происходит Афганистане 24.08.2021Анатолий Шарий. Наши достижения за 30 лет 24.08.202160 минут. По горячим следам 24.08.2021Между тем. Прощальный визит Меркель 23.08.2021Открытый эфир. Старт АрМИ-2021 и уйти «по-американски» 23.08.2021Время в 21:00 23.08.2021Перший Незалежний. LIVE. 30 лет независимости Украины: Праздничный марафон 24.08.2021НАШ. Парад ко Дню Независимости Украины в Киеве 24.08.2021Анатолий Шарий. Мой День Независимости 24.08.2021Армен Гаспарян. Отсчет Зеленского, обида Шевченко, боль за "Дождь" и Польша строит стену 24.08.2021Утренний разворот. Саша и Таня. Ева Меркачева. Илья Васюнин 24.08.2021Полный контакт. Провал «Крымской платформы». Ультиматум Талибана*. Кризис компетентности в США 24.08.2021Время покажет 23.08.2021

Все ток-шоу