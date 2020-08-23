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Специальный репортаж. Афганская рулетка 23.08.2021

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Специальный репортаж 23.08.2021. Афганская рулетка
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Специальный репортаж - Афганская рулетка (23 Августа 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 24 Августа 2021

Уже неделю шокирующие кадры из Афганистана являются главной мировой новостью всех информационных агентств. После 20 лет Вашингтон фактически сдал Кабул радикальным исламистам. Почему американцы спешно покинули Афганистан и мог ли Вашингтон обеспечить полную эвакуацию военной техники и своих вчерашних союзников?

 

Так или иначе, уже звучат версии, что американцы сознательно допустили беспорядки в аэропортах Баграма и Кабула и обстрел мирных жителей. Кстати, шокирующие кадры из Афганистана первыми появлялись именно в американских информационных агентствах. Так, может, США и добивались, чтобы весь мир содрогнулся?! Что это за план? И в чем теперь может состоять новая «Большая игра» Вашингтона в Азии?

 

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