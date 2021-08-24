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Реальный срок – 5 лет лишения свободы – получил чеченец Сайд-Мухамед Джумаев, участвовавший в январском несанкционированном митинге навальнистов. Этот «герой», подравшийся с омоновцами, пытался скрыться от правосудия, но был задержан. Рамзан Кадыров не стал оправдывать поведение Джумаева, наградив последнего неприятным эпитетом

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