Марафон. Атака на канал НАШ. Что везет нам Меркель? Крымская платформа

Пятница. Вечер. О чем договорилась Меркель с Путиным? Власть против "НАШего"

Важное. Дьяченко, Куликов. "Крымская платформа" и декларация. Давление на НАШ. Меркель в Киеве

Обсуждаемые темы:

– День Независимости Украины, главные провалы и достижения за 30 лет, военный парад

– Нацсовет хочет лишить канал "НАШ" лицензии

– 23 августа состоялся первый саммит "Крымской платформы"

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