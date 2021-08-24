Как Зеленский выбрасывает миллиарды на парад, который он сам же обещал не проводить и почему тема Украины уходит с политической повестки стран запада? Стараясь сконцентрировать всё внимание общества на себе, президент Зеленский решил напомнить народу, что он еще и верховный главнокомандующий и организовать большой военный парад. При этом буквально два года назад он открещивался от такой идеи, считая, что не время технике кататься по Киеву, пока идет война в Донбассе.

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