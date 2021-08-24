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Время покажет 24.08.2021

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Время покажет 24.08.2021
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Время покажет (24 Августа 2021)

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Опубликовано: 24 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Сорок девять неисполненных обещаний и одна формальная декларация, в Киеве завершила свою работу Крымская платформа, политики-русофобы побесновались и разъехались, так и не дав Украине даже обещаний. Акела промахнулся и в Афганистане теперь новый вожак, талибы* не просто захватили власть, а открыто угрожают Штатам. Почему США позволяют талибам* чертить красные линии?

 

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

 

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