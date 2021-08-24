АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о ситуации в Афганистане, а именно - с беженцами, которые бегут в Среднюю Азию, а также и в Россию.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Афганские беженцы, Средняя Азия и Россия. АРМАГЕДДОНЫЧ (24 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.