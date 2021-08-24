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Шафран. Искусство на букву "Г": что делать и кто виноват 24.08.2021

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Шафран 24.08.2021. Искусство на букву "Г": что делать и кто виноват
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Шафран - Искусство на букву "Г": что делать и кто виноват (24 Августа 2021)

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Опубликовано: 24 Августа 2021

Ведущие: Анна Шафран

В центре Москвы поставили скульптуру странной формы. По словам автора, это глина, но у большинства москвичей и гостей столицы совсем другие ассоциации. Стоит ли удивляться подобному искусству, если у нас в театрах Бузова и трансгендеры? - разбираются Анна Шафран и актёр Алексей Весёлкин.

 

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