В центре Москвы поставили скульптуру странной формы. По словам автора, это глина, но у большинства москвичей и гостей столицы совсем другие ассоциации. Стоит ли удивляться подобному искусству, если у нас в театрах Бузова и трансгендеры? - разбираются Анна Шафран и актёр Алексей Весёлкин.

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