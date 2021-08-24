Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Юбилей Незалежности. Счастье коллекторов. Беспилотная авиация. Галопом по Европам 24.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 24.08.2021. Юбилей Незалежности. Счастье коллекторов. Беспилотная авиация. Галопом по Европам
24.08.2021 21.08.2021 20.08.2021 19.08.2021 18.08.2021 17.08.2021 13.08.2021 12.08.2021 11.08.2021 11.08.2021
Еще

Константин Сёмин - Юбилей Незалежности. Счастье коллекторов. Беспилотная авиация. Галопом по Европам (24 Августа 2021)

16 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 24 Августа 2021

В этом выпуске:
- Долги граждан по кредитам побили трёхлетний рекорд;
- Цены на продукты постепенно снижаются, обнадёживает вице-премьер Абрамченко;
- Российское Минобороны готово помочь оружием военным, захватившим власть в Мьянме;
- В Астраханской области во время ремонта сгорел истребитель Миг-29;
- Аэрофлот может остаться без пилотов и стюардесс, если не вернёт прежние доплаты;
- Украина празднует 30 лет независимости: на Крещатике войска НАТО, в небе – авиация Альянса;
- В Афганистане угнали украинский самолёт;
- Польша вслед за Латвией и Литвой тоже собирается строить забор на границе с Беларусью;
- В Германии вторая за две недели забастовка машинистов;
- На Гаити число жертв землетрясения превысило 2200 человек;
- В России впервые с конца июня меньше 19 тысяч новых заболевших ковидом.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Юбилей Незалежности. Счастье коллекторов. Беспилотная авиация. Галопом по Европам (24 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. День зависимости Украины. Жалкий спектакль Зеленского. «Угон» самолёта в Кабуле. Михеев говорит 24.08.2021Звезда LIVE. Из Афганистана в Европу 24.08.2021Соловьёв LIVE. Отравленный «Дождь»*. Как и зачем Запад финансировал «Дождь»? Наши с Борисом Якеменко 24.08.2021Вести в 20:00 24.08.2021Политическая Россия. Отток мигрантов вызвал рост зарплат 24.08.2021Анатолий Шарий. А потом все рухнуло 24.08.2021Сергей Михеев. Три цели «Крымской платформы» и визит Меркель 24.08.2021Путин выступает на съезде «Единой России» 24.08.2021НАШ. Важное. Марш националистов в Киеве. Итоги Крымской платформы. Визит Меркель в Украину 24.08.2021Особое мнение. Александр Проханов 24.08.2021Стратегия с Анной Шафран 24.08.2021Константин Сёмин. Юбилей Незалежности. Счастье коллекторов. Беспилотная авиация. Галопом по Европам 24.08.2021Шафран. Искусство на букву "Г": что делать и кто виноват 24.08.202160 минут. Вечерний выпуск. G7 может признать "Талибан" 24.08.2021Время покажет. Независимость по-украински 24.08.2021

Все ток-шоу