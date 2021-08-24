Константин Сёмин - Юбилей Незалежности. Счастье коллекторов. Беспилотная авиация. Галопом по Европам (24 Августа 2021)
Опубликовано: 24 Августа 2021
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В этом выпуске:
- Долги граждан по кредитам побили трёхлетний рекорд;
- Цены на продукты постепенно снижаются, обнадёживает вице-премьер Абрамченко;
- Российское Минобороны готово помочь оружием военным, захватившим власть в Мьянме;
- В Астраханской области во время ремонта сгорел истребитель Миг-29;
- Аэрофлот может остаться без пилотов и стюардесс, если не вернёт прежние доплаты;
- Украина празднует 30 лет независимости: на Крещатике войска НАТО, в небе – авиация Альянса;
- В Афганистане угнали украинский самолёт;
- Польша вслед за Латвией и Литвой тоже собирается строить забор на границе с Беларусью;
- В Германии вторая за две недели забастовка машинистов;
- На Гаити число жертв землетрясения превысило 2200 человек;
- В России впервые с конца июня меньше 19 тысяч новых заболевших ковидом.
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