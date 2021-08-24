В этом выпуске:

- Долги граждан по кредитам побили трёхлетний рекорд;

- Цены на продукты постепенно снижаются, обнадёживает вице-премьер Абрамченко;

- Российское Минобороны готово помочь оружием военным, захватившим власть в Мьянме;

- В Астраханской области во время ремонта сгорел истребитель Миг-29;

- Аэрофлот может остаться без пилотов и стюардесс, если не вернёт прежние доплаты;

- Украина празднует 30 лет независимости: на Крещатике войска НАТО, в небе – авиация Альянса;

- В Афганистане угнали украинский самолёт;

- Польша вслед за Латвией и Литвой тоже собирается строить забор на границе с Беларусью;

- В Германии вторая за две недели забастовка машинистов;

- На Гаити число жертв землетрясения превысило 2200 человек;

- В России впервые с конца июня меньше 19 тысяч новых заболевших ковидом.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Юбилей Незалежности. Счастье коллекторов. Беспилотная авиация. Галопом по Европам (24 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.