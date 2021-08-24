Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде «Единой России», второй этап которого пройдёт в Москве 24 августа. В нём участвуют 400 делегатов, он утвердит программу партии в преддверии выборов в Государственную думу, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования.

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