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Путин выступает на съезде «Единой России» 24.08.2021

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Видео - Путин выступает на съезде «Единой России» (24 Августа 2021)

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Опубликовано: 24 Августа 2021

Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде «Единой России», второй этап которого пройдёт в Москве 24 августа. В нём участвуют 400 делегатов, он утвердит программу партии в преддверии выборов в Государственную думу, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования.

 

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