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Оплата труда обладателей рабочих специальностей и неквалифицированных сотрудников в России выросла, утверждают отечественные рекрутинговые агентства. По мнению последних, рост зарплат вызван спровоцированным эпидемией ковида оттоком мигрантов. Причём эксперты возлагают на этот отток также часть ответственности за рост цен на товары и услуги

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