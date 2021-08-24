«Какая незалежность, такие и результаты»: Корнилов о новой партии безумия на Украине

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА «ОТРАВЛЕННЫЙ ДОЖДЬ». Как все начиналось, чем и почему кончилось.

- Как, кем и зачем создавался телеканал «Дождь»*?

- Какую роль сыграла Тимакова в создании телеканала «Дождь» и почему она боролась с пророссийской молодёжью?

- Как и зачем Запад финансировал «Дождь»?

- Кто следующий? Эху Москвы и Новой Газете приготовиться?

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте

*Телеканал «Дождь» внесён в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Отравленный «Дождь»*. Как и зачем Запад финансировал «Дождь»? Наши с Борисом Якеменко (24 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.