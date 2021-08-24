Соловьёв LIVE - Отравленный «Дождь»*. Как и зачем Запад финансировал «Дождь»? Наши с Борисом Якеменко (24 Августа 2021)
Опубликовано: 24 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
ГЛАВНАЯ ТЕМА «ОТРАВЛЕННЫЙ ДОЖДЬ». Как все начиналось, чем и почему кончилось.
- Как, кем и зачем создавался телеканал «Дождь»*?
- Какую роль сыграла Тимакова в создании телеканала «Дождь» и почему она боролась с пророссийской молодёжью?
- Как и зачем Запад финансировал «Дождь»?
- Кто следующий? Эху Москвы и Новой Газете приготовиться?
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*Телеканал «Дождь» внесён в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Отравленный «Дождь»*. Как и зачем Запад финансировал «Дождь»? Наши с Борисом Якеменко (24 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.