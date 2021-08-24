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Утренний разворот. Саша и Таня. Павловский. Гонтмахер. Путинцев. Шумилин 24.08.2021

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Утренний разворот 24.08.2021. Саша и Таня. Павловский. Гонтмахер. Путинцев. Шумилин
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Утренний разворот - Саша и Таня. Павловский. Гонтмахер. Путинцев. Шумилин (24 Августа 2021)

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Опубликовано: 25 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев:


Максим Путинцев, главный редактор «Эхо Москвы» в Екатеринбург
 

Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
 
 
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»


Александр Иванович Шумилин, руководитель Центра Европа-Ближний Восток Института Европы РАН


Глеб Олегович Павловский, политолог
 

Евгений Шлёмович Гонтмахер, экономист, член экспертной группы «Европейский диалог»

 

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