Утренний разворот - Саша и Таня. Павловский. Гонтмахер. Путинцев. Шумилин (24 Августа 2021)
Опубликовано: 25 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Майерс и Соломин. Памфилова. Жириновский. Емельянов. Иноземцев 20.08.2021
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В эфире Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев:
Максим Путинцев, главный редактор «Эхо Москвы» в Екатеринбург
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Александр Иванович Шумилин, руководитель Центра Европа-Ближний Восток Института Европы РАН
Глеб Олегович Павловский, политолог
Евгений Шлёмович Гонтмахер, экономист, член экспертной группы «Европейский диалог»
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